В Великом Устюге 4-летний мальчик получил травмы, упав с эскалатора в ТЦ

06.08.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге 4-летний мальчик получил травмы, упав с эскалатора в торговом центре,  сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 3 августа, в торговом центре "Ярмарка" на улице Гледенской.

- В полицию позвонили со "Скорой помощи" и рассказали, что 4-летний ребенок упал с эскалатора. Инцидент произошел около пяти вечера. По факту падения ребенка проводится проверка.

Местный телеканал "Провинция" в своей группе в соцсети сообщает, что, со слов свидетелей, ребёнок на секунду остался один возле эскалатора и упал со второго этажа торгового центра на пол первого этажа.

Мальчика доставили в Великоустюгскую ЦРБ. В результате падения ребёнок получил ушибы и перелом.

Тэги: дети

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