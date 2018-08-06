В Вологде скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Алексей Перминов

06.08.2018 [Общество]

В Вологде скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы на Курской дуге Алексей Перминов. Ему было 94 года.

- Не стало ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Алексея Перминова. Он заслужил более 30 наград, в том числе два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу». В канун дня Победы навещал Алексея Александровича, он рассказывал о военных годах. Удивительный человек. Соболезнуем родным и близким Алексея Александровича. Вечная память, - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Алексей Перминов родился 27 марта 1924 года в одной из деревень Кировской области. В октябре 1942 был призван в армию, а через полгода отравлен на Западный фронт в район Орла и Белгорода, прошел войну артиллеристом.

«Было затишье, обе стороны готовились к решающей битве. 5 июля гитлеровцы с севера и юга Курского выступа перешли в наступление. В два часа ночи, а разведка у нас работала достойно, по их позициям войска нашей части дали артиллерийский залп, но после паузы в пять утра битва все-таки началась, - рассказывал Алексей Александрович. – Я видел, как стрелял по врагу экипаж горящего танка, как разила пуля, как рвало снарядом в клочья, как живых давило танками. Я видел и глупые, и геройские смерти».

В 2014 году Алексей Перминов стал главным героем музыкального клипа «Память», который сняла вологодская группа «Скрэтч».

Тэги: ветераны, ВОВ

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