В Череповце сотрудники Росгвардии задержали в ночном клубе мужчину, который съел чужой салат

06.08.2018 [Происшествия]

В Череповце 31-летнего мужчину задержали в ночном клубе после того, как он съел чужой салат. Инцидент произошел рано утром 4 августа в развлекательном заведении на улице Леднева.

Администратор кафе сообщил прибывшим на место бойцам Росгвардии, что один из гостей спровоцировал конфликт с одной из посетительниц.

- Мужчина подошел к столику, за которым сидела девушка, и съел ее салат. В ответ на замечание и просьбу прекратить совершать противоправные действия, нарушитель стал нецензурно оскорблять посетительницу, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана и доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Тэги: Росгвардия

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