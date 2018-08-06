Детская футбольная команда из Череповца завоевала кубок международного футбольного турнира

Футбольный клуб "Череповец-2007" стал победителем Международного футбольного турнира "Локобол-2018". В финальном матче юные череповчане обыграли сверстников из махачкалинского "Анжи" 2:1.



Дублем в составе череповчан отметился Савелий Кузнецов (на фото), махачкалинцы сумели ответить только одним голом ещё по ходу первого тайма. После перерыва "Анжи" продолжил активно "давить" на соперников. Опасные моменты у ворот череповецкой команды возникали один за другим, но вратарь и защитники сумели сохранить свое преимущество.



В качестве главного приза юные череповчане получили Кубок и путевку во Францию, где смогут познакомиться с действующими чемпионами мира по футболу, сообщает группа детской футбольной лиги в соцсети.