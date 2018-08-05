В Вологодском районе дельтаплан, снижаясь, врезался в грузовик: два человека пострадали

Под Вологдой на Старомосковском шоссе дельтаплан рухнул на грузовик: пострадал пилот летательного аппарата и его пассажирка. Инцидент произошел накануне около шести часов вечера.

- Летательный аппарат снижался над трассой и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, а потом упал на обочину. Там был тандем, на двух человек, пострадали оба, - сообщили Newsvo в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

У пилота незначительные травмы, серьезнее пострадала пассажирка, медики зафиксировали у нее открытый перелом ноги. Известно, что фура ехала в сторону Москвы.

- По обе стороны обочины стояли фуры. Я думала, что машина вылетела, все внимание на неё. А с другой стороны дельтаплан в кювете, на пассажирском сидела девушка. Муж видел, сказал, что «как не в себе», - рассказала Newsvo Надежда Бушуева, проезжавшая после происшествия место ДТП.

На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.