Череповецкий танцевальный коллектив "Ступени" стал победителем международного онлайн-конкурса

Череповецкий коллектив "Ступени" стал победителем международного онлайн-конкурса. В четверг были подведены итоги экспертной оценки заявок на участие в онлайн-конкурсе VI Международного благотворительного фестиваля «Inclusive Dance». Всего на конкурс было прислано 213 заявок от 101 коллектива.



Международное жюри, состоящее из представителей России, Нидерландов, Италии, Мальты, Великобритании, Белоруссии, определили победителей в 10 номинациях - коллективы, набравшие высокий рейтинговый балл и занявшие первое место в своих номинациях.



Танцевальный коллектив "Ступени" из Череповца стал Лауреатом 1 степени в номинации "Эстрадный танец" 6 человек и более, в возрастной группе 19 лет и старше.



Лауреатами 2 степени стали: анцевальный коллектив "Надежда" из ПНИ "Сосновая роща"(Сокольский район), коллектив инклюзивного танца на колясках "Надежда" реабилитационного центра "Преодоление" из Череповца занял 3 место.



Все лауреаты 1 степени с номерами-победителями будут приглашены на гала-фестиваль, где по итогам очной работы жюри, будет присвоено звание "Гран-при Фестиваля". Концерт состоится в 1 ноября в концертном зале ХХС.

