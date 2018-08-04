Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала серебро чемпионата России по пулевой стрельбе

04.08.2018 [Спорт]

Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала второе место всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

С 28 июля по 4 августа в спортивном комплексе "Лисья гора" проходит личный чемпионат России по стрельбе из мелкокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Мастер спорта международного класса, вологжанка Екатерина Коршунова заняла второе место в стрельбе из произвольного мелкокалиберного пистолета, с расстояния 50 метров. В финале она набрала 553 очка, из 600-сот возможных, и уступила только Регине Ризвановой из Башкортостана, тройку лидеров замкнула представительница Белгородской области Александра Николаенко.

Тэги: стрельба
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