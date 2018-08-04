Новым худруком Вологодского драмтеатра стал московский режиссер Алексей Ожогин

В Вологде объявили результаты конкурса на замещение вакантной должности художественного руководителя Вологодского драматического театра. Им стал московский режиссер Алексей Ожогин.

Известно, что отборочный тур прошли 4 кандидата из заявившихся 9 претендентов. 24 июля состоялся заключительный этап конкурса, в рамках которого комиссия провела развернутое собеседование с каждым кандидатом.

- По результатам конкурсного отбора победителем определен Ожогин Алексей Вячеславович. В настоящее время Алексей Вячеславович замещает должность режиссера в Московском современном художественном театре, а также преподает в ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» - сообщает сайт областного департамента культуры.

Напомним, конкурс на должность художественного руководителя Вологодского драмтеатра был объявлен после того, как с предыдущим худруком, Зурабом Нанобашвили, расторгли трудовой договор после скандала с секскульными домогательствами.