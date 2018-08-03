В Соколе четверо мигрантов украли товар из машины местного предпринимателя

Четверо мигрантов из Киргизии и республики Беларусь обокрали микроавтобус предпринимателя в Соколе. Инцидент произошел в райцентре ночью 27 июля.

Наряд патрульно-постовой службы обратил внимание на женщину, которая несла большие баулы. Когда полицейские к ней обратились, она попыталась скрыться, в спешке бросив свою поклажу. Патрульные задержали женщину и доставили в отдел полиции. Оказалось, что она является гражданкой Киргизии.

- Вскоре неподалеку от места задержания на улице Рабочей полицейские обнаружили вскрытый микроавтобус, принадлежавший местному предпринимателю. Из машины исчез товар - одежда и постельное белье. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что пропавшие вещи находились в сумках, которые переносила женщина, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Чтобы вычислить других подозреваемых, полицейские пустили по следу служебную собаку, которая привела к квартире в одном из домов на Набережной Свободы. Там находились трое жителей Белоруссии. В этом же помещении сотрудники полиции обнаружили другие похищенные вещи и автомобильную технику на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что все четверо подозреваемых (два мужчины и две женщины) приехали в Сокол несколько дней назад на заработки. Они вскрыли замки микроавтобуса Мерседес-Бенц на улице Рабочей. В автомобиле сокольский бизнесмен на ночь оставил товар. Злоумышленники вынесли вещи из машины и спрятали их в квартире, которую им снимал работодатель. При проверке выяснилось, что мужчины находятся в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории одной из стран СНГ.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным деяниям, совершенным как на территории Вологодчины, так и в других регионах России.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий данных лиц, сообщить об этом в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть МО МВД России "Сокольский" по тел.: (81733) 2-35-44 или "02".