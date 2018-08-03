Как увеличить площадь памятника архитектуры в два раза и остаться безнаказанным: лайфхак от вологодского предпринимателя

Предприниматель Игорь Смирнов, надстроивший этаж на здании XIX века на Ленина 7, добился через суд сохранения его реконструкции и оформил в собственность дополнительные площади.

Нарушений нет

Уже год жители Вологды наблюдают, как памятник архитектуры XIX века на Ленина, 7 из трехэтажного здания превращается в пятиэтажное. Реконструкцию провели по заказу собственника – Игоря Смирнова. Он в 2013 году купил этот дом вместе с участком земли.

Сначала предприниматель увеличил полученный участок с 997 квадратных метров до 1127 квадратных метров. Основанием для увеличения участка стало соглашение от 20 февраля 2018 года № 177 «о перераспределении земель, государственная собственность на которые не разграничена», а затем почти в два раза увеличил площадь здания, сделав реконструкцию.

Тревогу по поводу уничтожения памятника архитектуры начали бить Вологодские градозащитники в 2016 году.



«Здание училища XIX века на Ленина, 7 уничтожают под видом реставрации: делают капитальную железобетонную пристройку к зданию; роют котлован под железобетонный фундамент, уничтожая сводчатые конструкции в основании здания; выламывают кирпич XIX века, заменяя его на новый. Внутренние стены здания уже уничтожены - осталась только рамка. Такие работы грубо нарушают проект, в котором указано, что пристройка должна быть выполнена "из легких металлических и стеклянных конструкций. Пристраиваемый объем возводится как временное сооружение и не опирается на несущие конструкции объекта культурного наследия; она возводится независимо от существующего здания» , - говорили градозащитники.

От проводимых работ на соседнем здании Камерного театра пошли трещины. Newsvo год назад делал запрос в комитет по охране объектов культурного наследия по этому поводу. По мнению чиновников, никаких нарушений в проведении реставрационных работ не было:



«В ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание училища 19 в» улица Ленина, 7, были установлены новые факты, связанные с исторической высотой стен указанного объекта. Разработчиками проекта проведены дополнительные обследования и получено заключение аттестованного Министерством культуры эксперта, подтверждающее выявленные высотные отметки, которые имело здание до проведения его ремонта в середине XX века. В связи с этим авторским надзором были внесены дополнительные корректировки в проведение ремонтно-реставрационных работ, что зафиксировано в журнале авторского надзора», - говорится в ответе ведомства.

Все мое!



Разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения Комитет по охране объектов культурного наследия выдал 22 ноября 2016 года.

23 марта 2018 года был подписан акт о готовности объекта культурного наследия после проведения работ «по его сохранению с приспособлением для современного использования».

29 марта 2018 года ООО «Гортехинвентаризация» подготовила технический план здания на Ленина 7, согласно которому оно имеет общую площадь 3151 квадратный метр и 5 этажей, в том числе 1 подземный. До реконструкции площадь здания составляла 1265,3 кв. метра, и оно имело всего три этажа.

30 марта 2018 года предприниматель Игорь Смирнов обратился с заявлением в Управление Росреестра для учета изменений объекта недвижимости, однако управление Росреестра приостановило государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости, предложив Смирнову оформить технический план на основании разрешения на ввод реконструированного объекта недвижимости.

Предприниматель снова обратился в управление Росреестра с заявлениями о снятии приостановления, однако 18.04.2018 и 26.04.2018 управление Росреестра отказало ему в этом.

Предприниматель так же обратился в Комитет за разъяснениями относительно необходимости получения разрешения на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В комитете предпринимателю ответили, что «с учетом того, что проектная документация согласована и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание училища XIX в.» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7, выдано до вступления в силу Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ, разрешение на строительство Комитетом не выдавалось (в связи с отсутствием соответствующей нормы законодательства на тот период), поэтому Комитет не посчитал возможным выдать разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию».

Далее Игорь Смирнов пошел в Арбитражный суд Вологодской области с иском к администрации города Вологды, Комитету по охране объектов культурного наследия Вологодской области о сохранении нежилого здания на улице Ленина, 7 в «реконструированном, переустроенном, перепланированном состоянии». Также предприниматель просил суд признать право собственности «на нежилое здание, образованное путем реконструкции».

Администрация в отзыве на исковое заявление и его представитель в судебном заседании рассмотрение спора оставили на усмотрение суда.

При этом 1 июня 2018 года «НПО «Абрис», по результатам технического обследования объекта культурного наследия регионального значения «Здание училища XIX в.» заключило, что «обследованный объект капитального строительства соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, градостроительных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений. Выполненные работы обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания, параметры соответствуют градостроительным регламентам, а также требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

То, что здание безопасно для людей, позволило суду признать право собственности на дополнительные площади и для сохранения здания в реконструированном виде.

«Материалами дела подтверждается, что произведенная реконструкция и перепланировка здания с изменением площади помещений, соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, градостроительных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания, не нарушает прав и законных интересов третьих лиц», - сказано в решении Арбитражного суда Вологодской области от 20 июня 2018 года.



Согласно этому решению, суд решил сохранить нежилое здание в сегодняшнем виде и признать право собственности на него за Игорем Смирновым.