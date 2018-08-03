182 абитуриента из Вологодской области поступили в медицинские вузы страны по целевому направлению

03.08.2018 [Общество]

182 вологжанина по целевой подготовке поступили в этот год в медицинские вузы. Больше всего студентов - целевиков , 79 человек, будут проходить обучение я в Ярославском государственном медицинском университете. Также вологжане будут учиться в медицинских вузах Санкт-Петербурга, Иванова, Петрозаводска и Москвы. Все целевые места, выделенные области в 9 вузах страны, полностью закрыты.

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, в этом году самый большой конкурс среди поступающих был на лечебное дело, чуть меньше - на стоматологический факультет. На третьем месте - педиатрия и фармация.

В среднем, конкурс на целевые места в этом году составил почти 3 человека на место: в два раза больше, чем годом ранее. 

Поступив в медицинский вуз, студенты, обучающиеся в рамках целевой контрактной подготовки для учреждений здравоохранения, получают  ежемесячную стипендию в размере четырех тысяч рублей. После обучения целевики должны будут вернуться обратно и устроиться на работу в медицинские организации Вологодской области.

 

Тэги: департамент здравоохранения
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