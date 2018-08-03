В Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из частного детсада

03.08.2018 [Происшествия]
В Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из частного детсада

Фото "Вологда.рф"

В Вологде следователи проводят проверку по факту «побега» из частного детского садика на улице Герцена полуторагодовалого ребенка. Инцидент произошел 12 июля – ребенок покинул здание через открытую дверь и ходил по улице, пока его не заметила прохожая.

- К нам поступили материалы из органов внутренних дел,  по всей видимости, мама обратилась сначала туда. Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О перспективе возбуждения уголовного дела говорить пока рано, процессуального решения пока не принято. Известно, что ребенок не пострадал, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Напомним, это не первый случай, когда воспитанники детсадов в Вологде самостоятельно покидают учреждения. Так, 3 июля пятилетний мальчик поссорился с воспитателем на прогулке и сел в автобус, чтобы уехать к папе на работу.

Тэги: детские сады
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