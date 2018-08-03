10-летняя девочка получила травмы в столкновении "Лады" и КамАЗа в Вытегорском районе

В Вытегорском районе 10-летняя девочка получила травмы в ДТП. По данным областного управления ГИБДД, накануне в 12 часов на 34 км автодороги Депо - Янишево "Лада Веста" врезалась в "КамАЗ".

39-летний водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате аварии 10-летняя пассажирка "Лады Веста" с травмами госпитализирована.