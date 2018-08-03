10-летняя девочка получила травмы в столкновении "Лады" и КамАЗа в Вытегорском районе

03.08.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе 10-летняя девочка получила травмы в ДТП.  По данным областного управления ГИБДД, накануне в 12 часов на 34 км автодороги Депо - Янишево "Лада Веста" врезалась в "КамАЗ".

 39-летний водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате аварии 10-летняя пассажирка "Лады Веста" с травмами госпитализирована.

Тэги: ДТП
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