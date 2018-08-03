В ГУ МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, найденном на дне Лисицинского карьера

В главном управлении МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, якобы найденном на дне Лисицинского карьера.

- Эта информация не подтверждается, видимо, кто-то выдумал, - сообщил Newsvo сотрудник пресс-службы областного управления МЧС Константин Корчагов.

Накануне некоторые вологодские СМИ сообщили, что на дне Лисицынского карьера при подготовке к купальному сезону во время обследования дна водолазы в иле нашли утопленника. Сообщалось, что погибший – мужчина, который пропал на карьере еще в 2004 году.