В ГУ МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, найденном на дне Лисицинского карьера

03.08.2018 [Происшествия]

В главном управлении МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, якобы найденном на дне Лисицинского карьера.

- Эта информация не подтверждается, видимо, кто-то выдумал, - сообщил Newsvo сотрудник пресс-службы областного управления МЧС Константин Корчагов.

Накануне некоторые вологодские СМИ сообщили, что на дне Лисицынского карьера при подготовке к купальному сезону во время обследования дна водолазы в иле нашли утопленника. Сообщалось, что погибший – мужчина, который пропал на карьере еще в 2004 году.

Тэги: карьер
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце в одном из роддомов умер новорожденный
«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы
В Вологде возле центра допобразования на улице Чернышевского вырыли большую металлическую чашу
В Вологде из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок
В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась
В Вологде КамАЗ насмерть сбил мужчину
Обманутые дольщики СУ-13 вынудили губернатора отвечать на свои вопросы прямо на улице
В Вологде подожгли офисы в здании на Ветошкина,19
Поддержали, как смогли
В Вологде завершили расследование дела экс-руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова
24.07.2018 [Общество]

Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области

7140
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе четверо мигрантов украли товар из машины местного предпринимателя
Как увеличить площадь памятника архитектуры в два раза и остаться безнаказанным: лайфхак от вологодского предпринимателя
182 абитуриента из Вологодской области поступили в медицинские вузы страны по целевому направлению
В Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из частного детсада
10-летняя девочка получила травмы в столкновении "Лады" и КамАЗа в Вытегорском районе
В ГУ МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, найденном на дне Лисицинского карьера
В Бабаевском районе грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего молодого человека
 
02.08.2018 [Экономика]

Поддержали, как смогли

4521
0
03.08.2018 [БлогоVO]

Пора придумывать бренд

65
0
01.08.2018 [Обзор Прессы]

"Их реально доводят": как Вологодчина стала столицей личных банкротств россиян

6907
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика