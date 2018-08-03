В Бабаевском районе грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего молодого человека

В Бабаевском районе вчера два человека попали под поезда на одном и том же участке железной дороги. Один из случаев закончился гибелью человека.

«Сигнал о происшествии поступил к нам в четверг в 13.50. На 389 километре Уйта-Сиуч в Бабаевском районе был смертельно травмирован 19-летний молодой человек. Он шел по обочине второго главного пути, на нем были наушники. Поезд подавал ему сигналы, но молодой человек не реагировал. Было применено экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», - отметила ответственная за взаимодействие со СМИ линейного отдела МВД России на станции Волховстрой Ирина Громова.

На место была вызвана бригада «скорой помощи», и фельдшер, двигаясь по обочине первого главного пути, и пропуская один поезд, не заметила второй. Машинист также применил экстренное торможение, но наезд все-таки произошел. 48-летнюю женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом лопатки.

По факту происшествия сотрудники линейного отдела МВД России на станции Волховстрой проводят проверку, ее материалы будут переданы в следственный комитет.