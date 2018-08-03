Фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» стартовал в Кичменгско-Городецком районе

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» стартовал накануне в Кичменгско-Городецком районе. Программа мероприятий предусматривает как творческую, так и научную составляющие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В 2018 году творческий проект также был поддержан на федеральном уровне: Вологодское региональное патриотическое общественное движение «Деревня – душа Отечества» получило грант Президента Российской Федерации. В этом году фестиваль проходит в V юбилейный раз и объединит более 30 лучших творческих коллективов, деятелей и экспертов в сфере традиционной народной культуры. Всего в мероприятиях примут участие более 400 человек из 7 регионов России: Республики Коми, Республики Чувашия, Костромской, Архангельской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и, конечно, Вологодской области», - рассказал начальник департамента культуры и туризма региона Владимир Осиповский.

Первый фестивальный день начался с Х Межрегиональных Глубоковских краеведческих чтений. Затем состоялись общественные слушания проекта новой редакции закона «О традиционной народной культуре Вологодской области».

Фестиваль «Деревня – душа России» продлится три дня. Награждение участников состоится 4 августа во время торжественного закрытия, в котором примет участие Губернатор области Олег Кувшинников.

Учредителем фестиваля «Деревня – душа России» является правительство Вологодской области, организатором выступает департамент культуры и туризма региона совместно с Центром народной культуры и администрацией района.