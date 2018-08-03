В Грязовецком районе 21-летний мотоциклист без прав врезался в контейнерную площадку и погиб

В Грязовецком районе 21-летний молодой человек на мотоцикле врезался в площадку для мусорных контейнеров и погиб.

Трагедия произошла накануне в 17:40 у дома №10 на улице Полевая в деревне Степурино. По предварительным данным, юноша, управляя мотоциклом ИЖ - 6, без мотошлема, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП.

Как сообщается на сайте управления ГИБДД по Вологодской области, молодой человек не имел водительского удостоверения, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.