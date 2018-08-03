В Грязовецком районе 21-летний мотоциклист без прав врезался в контейнерную площадку и погиб

03.08.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе  21-летний молодой человек на мотоцикле врезался в площадку для мусорных контейнеров и погиб.

Трагедия произошла накануне в 17:40 у дома №10 на улице Полевая в деревне Степурино. По предварительным данным, юноша, управляя мотоциклом ИЖ - 6, без мотошлема, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП.

Как сообщается на сайте управления ГИБДД по Вологодской области, молодой человек не имел водительского удостоверения, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

 

Тэги: мотоциклы, ДТП
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце в одном из роддомов умер новорожденный
«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы
В Вологде возле центра допобразования на улице Чернышевского вырыли большую металлическую чашу
В Вологде из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок
В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась
В Вологде КамАЗ насмерть сбил мужчину
Обманутые дольщики СУ-13 вынудили губернатора отвечать на свои вопросы прямо на улице
В Вологде подожгли офисы в здании на Ветошкина,19
Поддержали, как смогли
В Вологде завершили расследование дела экс-руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова
24.07.2018 [Общество]

Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области

7140
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе четверо мигрантов украли товар из машины местного предпринимателя
Как увеличить площадь памятника архитектуры в два раза и остаться безнаказанным: лайфхак от вологодского предпринимателя
182 абитуриента из Вологодской области поступили в медицинские вузы страны по целевому направлению
В Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из частного детсада
10-летняя девочка получила травмы в столкновении "Лады" и КамАЗа в Вытегорском районе
В ГУ МЧС по Вологодской области опровергли информацию об утопленнике, найденном на дне Лисицинского карьера
В Бабаевском районе грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего молодого человека
 
02.08.2018 [Экономика]

Поддержали, как смогли

4521
0
03.08.2018 [БлогоVO]

Пора придумывать бренд

64
0
01.08.2018 [Обзор Прессы]

"Их реально доводят": как Вологодчина стала столицей личных банкротств россиян

6906
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика