Житель Великого Устюга украл мотокосы и бензопилы в поселке Новатор и продал дальнобойщикам

03.08.2018 [Происшествия]

В Великоусюгском районе раскрыли серию краж бензоинструмента из хозпостроек в поселке Новатор, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. 

В районную полицию поступило три заявления о краже мотокосов и бензопил  от жителей поселка. Общий ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

Под подозрение попал ранее судимый 18-летний житель Великого Устюга. Подозреваемого арестовали в гостях у его знакомых. В беседе с полицейскими молодой человек сознался в совершении краж и пояснил, что похищенное имущество продавал дальнобойщикам по низкой цене. В ходе следствия он частично возместил ущерб потерпевшим.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Тэги: кража
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