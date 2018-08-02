В Вологде расселенный дом на улице Первомайской продали вместе с участком за 3 млн рублей

02.08.2018 [Общество]

Расселенный аварийный дом на Первомайской, 27 в Вологде городские власти продали вместе с земельным участком площадью 662 кв. метра за 3 млн рублей. В начале июня состоялся аукцион, который определил нового владельца здания, инвестор уже разобрал постройку и вывез мусор - работы завершились на этой неделе.

«После подписания акта приемки объекта в течение 60 суток, то есть в конце августа, новый владелец должен был освободить участок от аварийной постройки. Однако он разобрал здание гораздо раньше.  Напоминаю, что мы и дальше будем проводить подобную работу – постараемся заинтересовать инвесторов и другими объектами недвижимости, в других районах города», – прокомментировал Дмитрий Шумов, представитель департамента имущественных отношений.

Следующие аукционы пройдут уже в августе. На торги будут выставлены 4 объекта по адресам: ул. Пионерская, 2, ул. Профсоюзная, 13, ул. Луначарского, 30а и ул. Шмидта, 9 в Молочном, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего с начала года департаментом имущественных отношений была проведена работа по определению инвесторов для 43 объектов в различных частях города. В настоящее время собственниками проведены работы по сносу и вывозу мусора по 32 объектам.

Тэги: расселенные дома
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