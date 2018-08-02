В Вологодском районе пьяные подростки угнали ВАЗ у пенсионера

02.08.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе пьяные подростки угнали машину у пенсионера. Инцидент произошел в ночь на 15 июня этого года, в одной из деревень района.

По версии следствия, два подростка 16-ти и 17-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сговорились и угнали у местного пенсионера автомобиль марки «ВАЗ-21150». Пока один из подозреваемых находился за рулем, другой толкал машину. На трассе их заметил водитель, проезжавший мимо, остановил молодых людей и вызвал полицию.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, в отношении двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Угон группой лиц по предварительному сговору".

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: угон
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