В день ВДВ в Череповце открыли памятник генералу Красной армии Василию Маргелову

02.08.2018 [Общество]
В день ВДВ в Череповце открыли памятник генералу Красной армии Василию Маргелову

2 августа  в парке Победы Череповца торжественно открыли памятник генералу Красной армии, герою Советского Союза Василию Маргелову.  Его называют «отцом» десантных войск, праздник которых отмечают сегодня в России.

Бюст Василия Маргелова изготовили из гранита в Краснодарском крае.  Его автор - скульптор, инициатор проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

«К открытию этого памятника мы шли восемь лет. Все это время мы стучались в двери, многие неравнодушные люди нам помогли. Шесть лет назад мы встречались с Александром Маргеловым, сыном Василия Маргелова, который попросил, чтобы памятник сделал именно Сердюков. У него памятники получаются похожими на «батю», один в один», — рассказал официальному сайту Череповца председатель «Братства десантников Вологодской области» Павел Дедов.

Открытие памятника ознаменовали оружейные залпы.

Тэги: день ВДВ, ВДВ
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