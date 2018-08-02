В день ВДВ в Череповце открыли памятник генералу Красной армии Василию Маргелову

2 августа в парке Победы Череповца торжественно открыли памятник генералу Красной армии, герою Советского Союза Василию Маргелову. Его называют «отцом» десантных войск, праздник которых отмечают сегодня в России.

Бюст Василия Маргелова изготовили из гранита в Краснодарском крае. Его автор - скульптор, инициатор проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

«К открытию этого памятника мы шли восемь лет. Все это время мы стучались в двери, многие неравнодушные люди нам помогли. Шесть лет назад мы встречались с Александром Маргеловым, сыном Василия Маргелова, который попросил, чтобы памятник сделал именно Сердюков. У него памятники получаются похожими на «батю», один в один», — рассказал официальному сайту Череповца председатель «Братства десантников Вологодской области» Павел Дедов.

Открытие памятника ознаменовали оружейные залпы.