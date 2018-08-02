Супруги Сверчковы из Вологды выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

02.08.2018 [Общество]
Супруги Сверчковы из Вологды выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

Победителем всероссийского конкурса «Семья года» стала семья Сверчковых из Вологды, сообщает пресс-служба регионального правительства. Федеральные эксперты признали их лучшими в номинации «Молодая семья».

Молодая пара воспитывает четырех детей, двое из них - приемные. Мама Елена Николаевна успешно совмещает роль многодетной мамы, жены и методиста в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Феникс». Также она курирует  по Вологде проект  «Вариативная система услуг по присмотру и уходу за детьми до 3 лет» благотворительного фонда «Дорога к дому». Папа Николай Николаевич по профессии механик, в свободное время обучает сыновей народным промыслам - резьбе по дереву. Он стал инициатором принятия в семью приемных детей.

Дети в семье Сверчковых поют, танцуют, занимаются в различных кружках и секциях.

В 2018 году семья Сверчковых стала победителем регионального конкурса «Семейный лад» в номинации «Молодая семья» - это областной этап всероссийского конкурса «Семья года».

«Когда в мае оргкомитет областного конкурса определял победителей, которых можно было бы направить на федеральный конкурс, то, конечно, мы не могли не выделить семью Сверчковых, которая живет в Вологде. Она покорила  нас тем, что дети получают разностороннее образование, занимаются спортом, музыкой, они открытые, готовы к общению. Мы отметили и ту доброту, которая исходит от родителей, благодаря этому  в семье растут умные и талантливые дети. Приятно, что федеральный оргкомитет признал нашу семью лучшей семьей года в номинации «Молодая семья». В ноябре семья поедет на награждение в Москву», - рассказала начальник Департамента социальной защиты населения Лариса Каманина.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его организаторами являются Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи.

Тэги: семья
Фото пресс-службы правительства области
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