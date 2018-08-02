В парке Ветеранов Вологды вновь покажут короткометражные фильмы

02.08.2018 [Культура]

10 августа в парке Ветеранов Вологды пройдет фестиваль уличного кино. Лучшие короткометражки молодых режиссеров, снятые в последние годы, можно будет посмотреть в импровизированном кинотеатре под открытым небом, сообщает cultinfo.ru.

Всего зрители увидят девять конкурсных работ, их список есть на сайте фестиваля. Показ первого короткометражного фильма начнется в девять вечера. Вход на фестиваль свободный.

После просмотра работ, зрителям предложат выбрать лучшую, проголосовав светом своих телефонов и фонариков.

Напомним, показы фестиваля уже проходили в Вологде в июне и июле.

Тэги: кино фестивали
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