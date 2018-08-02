В Шекснинском районе появилась стела в память о разведчике Дмитрии Черемушкине

В Шекснинском районе установили стелу в память об уроженце деревни Поповское, участнике Великой Отечественной войны Дмитрии Черемушкине. Памятный знак появился в деревне Митицыно накануне, 1 августа, в 75 годовщину со дня гибели воина.

Дмитрий Черемушкин был одним из лучших разведчиков партизанского отряда Сидора Ковпака. Как пишет газета «Звезда», во время одного из горных переходов в августе 1943 года Черёмушкин с группой разведчиков шёл впереди. Гитлеровцы устроили засаду и отрезали их. Дмитрий был ранен, но не признался товарищам, а приказал отходить, сам же остался прикрывать их отход и погиб. Похоронили Дмитрия Петровича Черемушкина в братской могиле города Яремча Ивано-Франковской области в Украине.

Открытие стелы в честь Дмитрия Черемушкина в деревне Митицыно шекснинцы приурочили к 98-летию со дня рождения партизана и 75-летию его героической гибели. В будущем здесь рядом с ней появятся гранитные плиты, на которых будет высечено более 800 фамилий местных жителей – участников Великой Отечественной войны.