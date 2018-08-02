В Вологде после трех лет обращений от жителей оборудуют тротуар вдоль дома по Набережной VI армии, 161

В Вологде спустя три года после первого обращения жителей оборудуют тротуар возле дома №161 по Набережной VI армии. Напомним, о том, что то жизнь пешеходов в этом месте подвергается опасности из-за того, что они не могут воспользоваться тротуаром, Newsvo писал еще в 2015 году.

"Со стороны улицы Самойло по тротуару не пройти - приходится выходить на проезжую часть. Со стороны Гоголя тротуар отсутствует. Просьба устранить выявленные недостатки в кратчайшее время", - попросил тогда городских властей вологжанин Кирилл Шелепин.

Три года переговоров с администрацией, прокуратурой и ГИБДД принесли результат – 1 августа 2018 года мужчине пришло письмо из городской администрации, в котором говорится, что до конца лета тротуар отремонтируют.