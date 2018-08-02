20 новых остановочных комплексов появится в Вологде

02.08.2018 [Общество]
20 новых остановочных комплексов появится в Вологде

До конца сентября в разных районах Вологды планируют оборудовать в едином стиле 20 новых остановочных комплексов. На сегодняшний день завершены аукционы по первым 10 точкам в разных районах города.

Через 10 дней с момента завершения торгов новые арендаторы подпишут документы, разрешающие вести деятельность на данном участке земли. Работы по обустройству новых остановок вскоре стартуют по адресам: Пошехонское шоссе, 9, Вологодская, 1, Можайского, 48, Герцена, 46, Прокатова, 8, Разина, 58. В данных торговых павильонах  будут расположатся торговые точки производителей хлебобулочных, мясных изделий, также будет организована торговля цветами, фруктами и овощами.

Прибыль от аренды для городского бюджета составит 875 тысяч рублей  в год. Договоры с арендаторами будут подписываться на 7 лет. По четырем адресам, которыми представители торговли не заинтересовались, власти примут отдельное решение.

- В ближайшее время по остановочными пунктам, расположенным по адресам Можайского, 54, Можайского, 30, Горького, 93, Прокатова (сквер имени Бабушкина), которые не участвовали в торгах, будет приниматься решение. Данные территории либо выставят на торги повторно, либо на их месте будут установлены обычные остановочные комплексы без торговых павильонов, – рассказала начальник департамента экономического развития администрации Вологды Светлана Пахнина.

Как сообщается на сайте городской администрации, в течение ближайших недель на аукцион будут выставлены оставшиеся 10 объектов. К середине осени все остановочные комплексы, которые по итогам торгов выберут предприниматели, будут отстроены в едином стиле. Типовая модель предлагает арендатору архитектурное и цветовое решение, а также материал отделки. Разработан и стилистический вологодский узор, который по желанию владельца точки может быть вписан в логотип предприятия. 

Тэги: остановки, общественный транспорт
Фото с сайта городской администрации
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