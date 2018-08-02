Обманутые дольщики СУ-13 вынудили губернатора отвечать на свои вопросы прямо на улице

Обманутые дольщики СУ-13 вынудили губернатора Вологодской области отвечать на вопросы на улице. Люди, купившие квартиры в доме 6/8 по улице Сосновой в Кувшиново, решили спросить главу региона, поймав его перед прямой линией, посвященной вопросам здравоохранения, о том, когда начнется достройка их дома. Несколько человек ждали Олега Кувшинникова у ВГТРК.



Губернатор не стал прятаться от людей и сказал, что все вопросы решаются. Просто еще не до конца готова "дорожная карта", и она не подписана.



Дольщики уверены, что это все обычное затягивание процесса, которое в итоге ни к чему не приведет. С их дома уже ушел один инвестор, месяц назад был заявлен другой – «Горстройзаказчик». Однако, на инвестсовете его не было, и, по нашей информации, вопрос с этой компанией до конца не решен. По этому поводу Newsvo отправил запрос в правительство Вологодской области.