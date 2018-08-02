В Соколе водитель "Ниссана" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в "Шакман"

02.08.2018 [Происшествия]

В Соколе водитель иномарки выехал на встречку и врезался в другой автомобиль, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло накануне в 11:25 у дома №45 на улице Калинина. 34-летний вологжанин, управляя автомобилем марки "Ниссан Кашкай", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки "Шакман", которым управлял 30-летний  мужчина. В результате ДТП пассажир автомобиля "Ниссан", 68-летняя женщина, доставлена в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вчера в Череповецком районе. По предварительным данным, на 193 км автодороги Вологда - Тихвин Р 21 около 18:35 61-летний житель Выборга, управляя автомобилем марки "Форд Фьюжн", не справился с управлением и машина съехала в кювет. В результате ДТП водитель с травмами лечится амбулаторно, 59-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.

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