Музей пожарной охраны открылся в Череповце

02.08.2018 [Культура]

В Череповце на базе пожарной части № 55 в Зашекснинском районе открылся музей пожарной охраны.

В экспозицию вошли  исторические документы и фотографии, личная форма одежды и боевая одежда пожарных разных времён, различное пожарно-техническое вооружение, предметы и оборудование с помощью которых осуществлялась борьба с огнём.

Как сообщается на сайте правительства Вологодской области, все экспонаты в своё время принадлежали конкретным людям и использовались в повседневной служебной деятельности - непосредственно при тушении пожаров.

Тэги: музей, пожарная охрана
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