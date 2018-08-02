Музей пожарной охраны открылся в Череповце

В Череповце на базе пожарной части № 55 в Зашекснинском районе открылся музей пожарной охраны.

В экспозицию вошли исторические документы и фотографии, личная форма одежды и боевая одежда пожарных разных времён, различное пожарно-техническое вооружение, предметы и оборудование с помощью которых осуществлялась борьба с огнём.

Как сообщается на сайте правительства Вологодской области, все экспонаты в своё время принадлежали конкретным людям и использовались в повседневной служебной деятельности - непосредственно при тушении пожаров.