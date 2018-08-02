В Череповце пьяный пассажир сорвал несколько рейсов автобуса

В Череповце пьяный дебошир сорвал несколько рейсов автобусного маршрута №13. Инцидент произошел накануне около 21 часа на остановке «Красный ткач».

Как рассказала сайту мэрии Череповца кондуктор рейса Галина Гомонюк, на остановке «Улица Суворова» в автобус зашел мужчина. Он зашел вслед за другим мужчиной, к которому приставал еще на улице. Он был сильно пьян и продолжил приставать к зашедшему вперед него.

- Мужчина сказал, чтобы тот, пьяный, не нарывался. Я попросила пьяного выйти, так как он также начал приставать к женщинам. Мы остановили автобус, пассажиры все уговаривали его выйти, мы говорили, что дальше автобус не пойдет, а он попадет в милицию. Он ничего не понимал, мы вызвали ЧОП, пассажиры вышли. Водитель закрыл двери, чтобы хулиган не убежал. Он стал кидаться на двери, ломать их, но не сломал. Приехал охранник, также оставался еще один пассажир, который вызвался помочь. Открыли двери, он увидел охранника, стал кидаться на него, досталось и пассажиру. Вдвоем они его все-таки скрутили и надели наручники. Потом приехала полиция, с трудом его усадили в их машину, его забрали,- рассказала кондуктор Галина.

Из-за инцидента автобус более часа простоял на остановке. В автоколонне № 1456 рассматривают возможность взыскания с дебошира стоимости пропущенных рейсов.