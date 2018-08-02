В Вологодском районе начальник почтового отделения присвоила из кассы 140 тысяч рублей

02.08.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе бывшего начальника одного из почтовых отделений подозревают в присвоении более 140 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального СКР.

По версии следствия, весной этого  года начальник отделения почтовой связи одной из деревень района, будучи ответственной за обеспечение полной сохранности денег и товаров, систематически безвозмездно обращала в свою пользу хранящиеся в отделении и вверенные ей денежные средства. В общей сложности, по предварительным подсчетам, ею присвоено 144,7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение вверенного имущества".

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