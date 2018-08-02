Поддержали, как смогли

Наталья Рюмина

Вологодский "Региональный центр поддержки предпринимательства", поддерживая бизнес, "потерял" около 25 миллионов рублей бюджетных средств. Эти деньги были потрачены на семинары, о которых никто не слышал, и на испытания, о которых никто не знал.

29 июня на сайте Контрольно-счетной палаты появилась информация о проверке Регионального центра поддержки предпринимателей. В частности, контролирующий орган проверял, как организация тратит бюджетные деньги в рамках реализации госпрограммы «Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в Вологодской области».

По результатам проверки в отношении РЦПП было составлено 5 протоколов об административном правонарушении – по всей видимости, контрольные мероприятия прошли не очень гладко.

Из своих источников Newsvo стало известно, что административные нарушения носят далеко не формальный характер. Полный отчет о проверке Контрольно-счетная палата отказалась предоставлять журналистам, сославшись на то, что «должностные лица палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий».

Так как данные, содержащиеся в отчете, по нашему мнению, общественно значимы и напрямую касаются траты бюджетных средств, Newsvo считает необходимым опубликовать результаты проверки, полученные нами из собственных источников.

Иди туда, не знаю, куда

АНО «Региональный центр поддержки предпринимателей» является дочерним учреждением департамента экономического развития Вологодской области и создано для того, чтобы помогать развиваться бизнесу в регионе.

Помощь центр осуществляет через субсидии, которые получает из бюджета. Так, контрольно-счетной палатой были проверены бюджетные средства, предоставленные РЦПП в 2016 и 2017 годах - всего 145 миллионов 322 тысячи 800 рублей.

Эти деньги были направлены на расходы содержания центра, его структурных подразделений и осуществление мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Если к содержанию учреждения у КСП вопросов не возникло, то организация поддержки бизнеса проверяющих удивила.

Так, в мае 2016 года АНО «РЦПП» было подписано соглашение с финской компанией «Дженерал Финланд». В рамках соглашения финская компания должна была провести испытания эффективных технологий содержания крупного рогатого скота (КРС) за счет субсидии РЦПП. Заявки на испытания направили два хозяйства – КФХ Кругляк Е.И. и СХПК «ПКЗ «Вологодский».

Партнером РЦПП со стороны «Дженерал Финланд» стало ООО «Меконет». 22 декабря 2016 года РЦПП принял услуги от «Меконета» на сумму 1 399 900 рублей и оплатил их. В качестве доказательств того, что сделка состоялась, сотрудники РЦПП предоставили в КСП два отчета от 22 декабря 2016 года, где говорилось о том, что на ПКЗ «Вологодский» проводились испытания биотехнологических продуктов, а в КФХ Кругляк Е.И. были оказаны услуги по технологии кормления.

Однако фотоотчеты испытаний на двух совершенно разных предприятиях почему-то оказались одинаковыми. Не хватало в отчетах и других документов. Самое главное - глава КФХ не признала своей подписи на документах, которые в РЦПП предоставили в рамках проверки, чтобы доказать, что услуга оказана. А позже стало известно, что она отказалась от испытаний.

Директор РЦПП Татьяна Крицкая, отвечая на претензии по поводу нарушений, заявила, что по результатам ее личной проверки установлен факт отсутствия в Региональном центре инжиринга (подразделение РЦПП) части документов, необходимых для составления отчетной документации. Она инициировала свое служебное расследование «с целью установления реальных обстоятельств оказания услуг по договору, действий сотрудников АНО «РЦПП» и оформления полного пакета отчетной документации».

В ходе служебного расследования свои печати и подписи на отчетах также не признало ООО «Меконет».

Позже директор центра сообщила, что на момент проверки, мероприятия, предусмотренные договором, еще не были завершены. При этом ее якобы ввели в заблуждение свои же сотрудники, предоставив информацию о полном завершении работ.

Сотрудники с этой точкой зрения не согласились. Руководитель одного из подразделений организации – регионального центра инжиниринга сообщил, что руководство было в курсе того, что испытания не проведены, потому что КФХ Кругляк Е. И. отказалась от испытаний и произошла замена на Верховажский филиал ООО «Магаполис».

Сотрудники РЦПП утверждали, что Татьяна Крицкая знала, что работы не выполнены, но решила провести оплату. Также директор приняла решение запросить у ВГМХА промежуточные отчеты по вышеуказанному договору, которые в АНО РЦПП принесла работник академии. В ВГМХА в свою очередь сказали, что отчеты были черновиками, а исследования в рамках субсидии проводились в СПК «ПКЗ «Вологодский» и Верховажском филиале ООО «Мегаполис» с января 2017 года по 18 декабря 2017 года.

Однако отчетов о проделанной работе на этих предприятиях не было. Более того, на СПК «ПКЗ «Вологодский» не смогли пояснить, кто именно смонтировал новые поилки для скота, а договор подряда был составлен позже, чем акт приемки работ. Так же и в ООО «Мегаполис» сказали, что им никаких кормов не поступало и никакие исследования коров у них в хозяйстве не проводились.

В итоге Контрольно-счетная палата после проверки сделала вывод о том, что деньги из бюджета были потрачены, а услуги не оказаны.

Нас там не было

Подобная ситуация вышла и с различными семинарами и тренингами, которые так же для помощи бизнесу периодически организует АНО «РЦПП». Так, например, в 2016 году был запланирован семинар по подбору быков-производителей. Цена мероприятия – 110 тысяч рублей.

Исполнителем выступила АО «Корпорация развития Вологодской области». Место проведения - ООО «Покровское» , деревня Скородумка. Ожидалось участие 10 представителей молочного кластера, в том числе главы КФХ Кругляк Е.И и ООО «Покровское». Оба сельхозпредприятия заявили КСП, что не участвовали в мероприятии, более того, что в ООО «Покровское» вообще не проводилось никаких мероприятий.

Аналогичная ситуация получилась с семинаром, который был посвящен вопросам земельного и имущественного законодательства. Цена семинара - 240 тысяч рублей. В нем должно было участвовать около 48 субъектов предпринимательства. Мероприятия планировались в Вологде, Грязовце, Нюксенице и Тотьме в ноябре 2016года. КСП направило запросы 9 фирмам – участникам семинара из Тотьмы и Нюксеницы. Все они ответили, что не принимали участия в семинаре.

«Общее количество субъектов МСП, присутствовавших на семинарах, составило 33, вместо 48. Указанные факты, свидетельствуют о документально неподтвержденном расходовании средств в сумме 240 тысяч рублей», - заключила Контрольно-счетная палата.

На семинар, посвященный изменениям в налогообложении, были привлечены эксперты, работу которых должны были оплатить. Стоимость семинара – 100 тысяч рублей, стоимость специалистов и экспертов – 20 тысяч. Одним из привлеченных лекторов являлся начальник Межрайонной ИФНС России № 5. Резуто С.В. Он пояснил КСП, что никаких вознаграждений за проведенный семинар не получал.

Подобных нарушений было выявлено еще несколько.

Не сложилось у РЦПП также с маркетинговыми услугами и бизнес-планами. Так, например, организация заключила контракт с ООО «Проспектор» на оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позиционирования и продвижения товаров субъекта МСП. Цена договора - 95 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, для предпринимателей сайты разрабатывала другая фирма, которой было заплачено в 4,7 раз меньше.

Сумма затрат на составление бизнес-планов составила согласно смете – 1 579 000 рублей. Заключено 10 договоров на оказание услуг.

На составление эффективных экономических моделей и технико-экономических обоснований в 2016 году было потрачено 2 795 000 рублей. Таких договоров было 19.

Однако, часть бизнеспланов выглядели достаточно странно. Например, основным видом деятельности ООО «Череповецкий гипсовый комбинат», согласно выписке из ЕГРЮЛ является «производство прочих резиновых изделий», а бизнес-план РЦПП составило для них на … строительство фермы по выращиванию сомов. Подобная ситуация получилась и с другими предприятиями.

«Кроме того, в проверяемом периоде аффилированые организации (учредителем является Суров Д.И.) выступают как заказчиками (3 бизнес-плана для ООО «Череповецкий гипсовый комбинат» и ООО «Северо-Западный региональный центр прикладных исследований и экспертиз»), так и исполнителем (1 ТЭО и 2 бизнес-плана для ООО «Близкие Горизонты»), - написано в отчете КСП.

Некоторые услуги АНО «РЦПП» прописывало два раза. Так,например, в рамках разработки и актуализации программ развития территориальных кластеров 28 ноября 2016 года РЦПП заключило договор на разработку технико-экономического обоснования инфраструктурного проекта создания производства по переработке молочной сыворотки. Цена услуг составила 330 тысяч рублей. Однако аналогичные услуги уже осуществлялись ранее, в ноябре 2015 года, на общую сумму 742 тысячи рублей.

Также к своим заслугам РЦПП отнесли создание рабочих мест. У них даже показатель есть: «Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержку». Он установлен соглашениями на 2016 год в общем количестве 26 рабочих мест.

Согласно предоставленным отчетам РЦИ, данный показатель выполнен, количество созданных рабочих мест составило 35. Однако, как выяснилось, далеко не ко всем работникам РЦПП имеет отношение.

Так, в КФХ Кругляк Е.И. сообщили, что первые рабочие места были созданы в мае 2016 года в количестве 16 человек, в июне было принято еще 3 человека. Данные рабочие места были созданы по причине увеличения производства и никак не связаны с деятельностью АНО «РЦПП».

Всего Контрольно-счетная палата нашла нарушений на сумму 24 миллиона 955 тысяч 500 рублей. Эти деньги РЦПП должен будет вернуть в бюджет. Почти каждая страница отчета рассказывает о каких-то нестыковках и нарушениях. Однако, и в РЦПП, и в департаменте экономического развития с этими фактами не согласны.