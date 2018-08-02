В Вологде подожгли офисы в здании на Ветошкина,19

В Вологде накануне вечером произошел пожар в здании на Ветошкина, 19 (раньше там располагался клуб "Харди Гарди"). Загорелось офисное помещение в мансардном этаже.

- Сигнал о возгорании поступил в 22 часа, прибыли на место через три минуты. Открытое горение ликвидировали в 22.20, полная ликвидация – в 22.55. Загорелось двухэтажное кирпичное здание с мансардой. На первом этаже там ресторан, второй этаж и мансарда – офисные помещения, - сообщили Newsvo в региональном управлении МЧС.