В Вологде завершили расследование дела экс-руководителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова

В Вологде завершилось расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочий и невыплате заработной платы, возбужденного в отношении бывшего руководителя ООО «Стройиндустрия» Вячеслава Гудкова.

Напомним, бизнесмен был задержан в мае 2017 года, он обвинялся в нецелевом использовании денег дольщиков двух жилых домов на улицах Гагарина и Пугачева Вологды, а также в хищении денег дольщиков под предлогом строительства дома на улице Пугачева, работы по возведению которого были прекращены. Судом мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- По подсчетам следователей, причиненный действиями обвиняемого ущерб оценивается в 105,4 млн. руб. по невыплате заработной платы и 592,4 млн. руб. по долевому строительству. В результате злоупотребления полномочиями не выплачены налоги и сборы с организации на сумму 131,9 млн. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, обвиняемый, злоупотребляя полномочиями, расходовал деньги организации на сторонние цели, включая «выдачу под отчет крупных сумм на цели, не связанные с производственной деятельностью организации». Кроме того, привлеченные средства дольщиков расходовались на иные объекты строительства. Все это не позволило выплатить работникам заработную плату в полном объеме и завершить долевое строительство жилых домов.

Судом наложен арест на имущество ООО «Стройиндустрия», а также на имущество самого Гудкова и двух подконтрольных ему организаций, на общую сумму более 600 млн. рублей (автомобили и недвижимость).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы (175 томов) переданы в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После утверждения их направят в суд.

Напомним, 19 декабря 2017 года арбитражный суд Вологодской области накануне признал банкротом «Стройиндустрию» и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.