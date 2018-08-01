В Вологде спасли кота, который две недели просидел внутри вентиляционного канала жилого дома

Фото из группы общества защиты животных "Велес"



Кота, застрявшего в вентиляции жилого дома на улице Залинейной в Вологде, спасли. Как сообщают в группе общества защиты животных "Велес", волонтеры везут животное в клинику.

Выяснилось, что кот Моисей убежал от хозяйки еще 16 июля. Женщина его искала и не могла найти, сейчас она также едет в клинику.

Напомним, что животное застряло в вентиляции дома №26а по улице Залинейная. Сколько времени оно там находилось, никто не знает, но о ситуации волонтеры общества защиты животных "Велес" узнали только вчера поздно вечером. Были данные, что в вентиляции он сидит с 23 июля. Зоозащитники связались с директором УК "Жилкомсервис" и аварийно-спасательной службой. Сегодня сотрудники спасательной службы продолбили дыру в стене и извлекли животное.