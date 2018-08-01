В общественном туалете в центре Вологды не работает подъемник для инвалидов

В общественном туалете на улице Мира в Вологде не работает подъемник для инвалидов. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в ближайшее время его ремонт не планируется, а рентабельность самого туалета также под большим вопросом.

Фотографии входа в туалет прислал в редакцию Newsvo вологжанин Николай.

- Интересно, как работает этот подъемник для инвалидов, если к направляющим приварена решетка? – удивляется молодой человек.

Напомним, общественный туалет на улице Мира в Вологде открыли в 2012 году, стоимость посещения была равна 10 рублям. Однако, проработав четыре года, в 2016 году туалет закрылся – он находится на балансе «Вологдазеленстроя», у которого к тому времени возникли серьезные финансовые проблемы.

С 2016 по 2018 год туалет не работал. За это время, как пояснили в пресс-службе городской администрации, подъемник вышел из строя.

Весной 2018 года мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что администрация нашла инвестора, который готов вновь заняться объектом, и к Дню города туалет был вновь открыт.

- С недавних пор вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым жители могут воспользоваться туалетами в кафе и прочих общественных местах, и никто им не имеет права препятствовать. Наверное, поэтому сейчас туалет не пользуется большой популярностью. Непонятно, рентабелен он или нет, возможно даже прекращение этого проекта, - сообщили Newsvo в пресс-службе городской администрации.

В среднем, по данным городских властей, в день туалет посещает 50 человек, которые платят по 20 рублей. Поскольку туалет не приносит ожидаемой прибыли, ремонт подъемника в ближайшее время не планируется.