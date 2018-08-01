43-летний житель Вологды убил мать, которая требовала, чтобы он съехал с ее квартиры

В Вологде 43-летний мужчина предстанет перед судом за убийство матери из-за жилья. Трагедия произошла в ночь на 2 апреля в одной из квартир на улице Воркутинской.

По версии следствия, в тот вечер во время ссоры с 78-летней матерью обвиняемый вооружился кухонным ножом и ударил ее клинком в грудь. Ссора произошла из-за того, что пенсионерка требовала от нетрезвого сына и его сожительницы съехать с квартиры.

- Тело погибшей следователи обнаружили в кресле в жилой комнате квартиры, однако, выяснили, что ножевое ранение ей нанесено в кухне. В ходе следствия обвиняемый так и не признал полностью своей вины, придерживаясь версии, что женщина сама наткнулась на нож, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», переданы в суд.