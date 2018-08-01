Ремонт Октябрьского моста в Вологде стартует 2 августа

01.08.2018 [Общество]

Ремонт Октябрьского моста в Вологде начнется 2 августа. Сначала будут выполнены работы по укреплению основных конструкций нижней части  путепровода.

 «Начнется ремонт с укрепления конструкций путепровода, будет произведено бетонирование. Также предстоит провести обработку специальными составами для защиты от агрессивных воздействий окружающей среды. Параллельно начнутся работы по строительству лестничных сходов с моста. Сейчас ждем материалы, они должны поступить к 10 августа», – рассказал заместитель директора компании-подрядчика ООО «Интелстрой» Артем Соболев.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что после ремонта на мосту появятся смотровые площадки. Кроме того,  для удобства пешеходов на берегах под мостом будет сделана насыпь, чтобы  можно было перейти проезжую часть под автомобильной переправой.

Работы на верхней части путепровода ориентировочно планируется начать с 10 августа. Сейчас идет согласование схемы движения по Октябрьскому мосту. Также решается вопрос, будет ли оно реверсивным, или же автомобилям оставят две полосы для проезда. Для пешеходов будет доступен один из тротуаров.

Тэги: Октябрьский мост, ремонт мостов
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