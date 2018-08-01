В Вологде из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок

01.08.2018 [Происшествия]

В Вологде из окна пятого этажа выпал 2-летний мальчик. Инцидент произошел 30 июля около половины первого дня.

- Информация к нам поступила со станции "Скорой помощи". На сегодняшний день травм, угрожающих жизни ребенка, нет. По данному факту проводится проверка отделом по делам несовершеннолетних, решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. По предварительной информации, в момент падения ребенка мать находилась рядом, отвлеклась, на минуту,- рассказали в пресс-службе областного УМВД по Вологодской области.

Напомним, в тот же день в Череповце благодаря очевидцам удалось предотвратить падение из окна четвертого этажа  4-летнего малыша: его мама в это время мылась в душе.

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