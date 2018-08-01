В Устюжне подросток сел за руль иномарки, уснул во время движения и съехал с дороги

В Устюжне подросток уснул за рулем и попал в ДТП. Как сообщает управление ГИБДД по Вологодской области, инцидент произошел сегодня в 1:20 ночи на 10 км подъезда к районному центру.

По предварительным данным, 16 - летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем марки" Черри Тиго", уснул за рулем. После машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП подросток получил травмы и был отправлен на амбулаторное лечение.