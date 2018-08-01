В Вологде создадут туристическую площадку для дегустации молочной продукции

Проект площадки для дегустации продукции под брендом «Настоящий вологодский продукт» разработали в Вологде. С просьбой о создании такого дегустационного зала к мэру Вологды обратились туроператоры. Площадка позволит организованно знакомить туристов с местной продукцией, не выезжая за пределы города.

Дегустационная площадка разместится в помещении площадью 220 кв. метров на втором этаже здания комбината на Пошехонском шоссе, 14. Планируется, что на ней можно будет попробовать продукты и узнать об истории их производства.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект дегустационного зала предусматривает создание свободного от перегородок, легко трансформируемого пространства с современным наполнением. Для удобства посетителей в зале появятся пуфы и мягкая мебель, стенды, ширмы, стол для презентаций, экран для демонстрации роликов о продукции. Помещение будет оформлено в фирменном стиле Вологды. Сергей Воропанов предложил дополнить концепцию интерактивной музейной зоной с оборудованием, которое использовалось для производства продуктов.

- В зале появится небольшой музей молочной промышленности, рассказывающий об истории ее зарождения и развития в городе и регионе. Это интересно туристам. Думаю, будет интересно сначала узнать о технологии производства продукции, а затем приобрести ее в фирменном магазине комбината. Ожидаемый эффект обусловлен взаимовыгодным сотрудничеством туроператоров и промышленников. Надеюсь, что объемы производства и сбыта продукции местных производителей увеличатся, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Реализовать проект планируется до конца года. Также планируется расширить парковку возле здания комбината, чтобы создать дополнительные места для туристических автобусов.