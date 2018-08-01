Новогоднее оформление Вологды в этом году подорожает на миллион

01.08.2018 [Общество]

Администрация Вологды провела аукцион на новогоднее оформление города: цена контракта выросла почти на миллион рублей по сравнению с прошлым годом. При этом заказано практически все то же самое, что и в прошлом году.

Традиционно город заказал несколько елей, новогодние игрушки и украшение Ленинградской, Октябрьской улиц, а так же сквера на Соборной горке. Цена контракта - 2 431 873 рублей.

Готовить город к Новому году будет компания ООО «СтройКомСервис». Она была единственным участником аукциона, так же, как и в прошлом году.

Подобный аукцион в прошлом году администрации города обошелся на миллион дешевле, при этом существенной разницы в документации техзаданий нет. Так, в прошлом году администрация города Вологды на подобный контракт потратила 1 511 400 рублей. На эти деньги подрядчик должен был поставить две двадцатиметровых ели, пятнадцать десятиметровых елей, сделать монтаж трех тысяч новогодних украшений, установить 15 световых панно на Ленинградской, Октябрьской улице и на Соборной горке. Эти же самые параметры есть и в свежем заказе. Отличия небольшие. Так, в прошлом году для украшения города требовалось 430 игрушек , в этом году – 500, в прошлом году хотели заказать 9 гирлянд типа клип-лайт, в этом году решили установить на одну больше – 10.

В прошлом году в заказе не прописывали ограждения к елям, в этом году прописали: 40 секций размером 1,1м х 1,5м. Больше отличий в заказах не нашлось, кроме цены, пожалуй.

Напомним, что в мае этого года мэр города Сергей Воропанов заявил, что, если Вологда не получит финансовую поддержку на ремонт Красного моста из областного бюджета (что в итоге и случилось), местные власти сэкономят на новогоднем украшении города.

- Нам придется отказаться от некоторых мероприятий  по новогоднему украшению города, по проведению, возможно, еще каких-то праздничных мероприятий, и направить эти деньги на ремонт моста. Других источников в бюджете города нет. В любом случае мост будет капитально отремонтирован, - сказал Сергей Воропанов.

 

Тэги: госзакупки, новогодние праздники, бюджет
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