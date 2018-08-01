В Вологодской области заступил на дежурство первый вертолет санавиации

01.08.2018 [Общество]
В Вологодской области заступил на дежурство первый вертолет санавиации

«Вологодское авиапредприятие» приобрело в лизинг вертолет санавиации. Ми-8АМТ, оснащенный медицинским модулем, теперь базируется в вологодском аэропорту.

Вертолет новый, 2018 года выпуска. Он укомплектован набором современного медицинского оборудования, а также обладает улучшенными летно-техническими характеристиками. На борту вертолета есть аппарат искусственной вентиляции легких, монитор контроля состояния пациента, дефибриллятор, реанимационный набор, а также запас медикаментов. Все это необходимо, чтобы максимально быстро и безопасно доставлять пациентов из дальних районов области до стационарных учреждений здравоохранения.

Эксплуатировать воздушное судно будет опытный экипаж «Вологодского авиационного предприятия», а также бригада врачей-реаниматологов. Сегодня служба санитарной авиации – это 17 специалистов, в том числе 5 врачей, 4 фельдшера и 8 медсестер, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Как рассказал заведующий отделением санитарной авиации «Вологодской областной клинической больницы» Сергей Дьяков, причиной вызова авиатранспорта, как правило, становятся сложные травмы, ожоги, острые хирургические патологии, сердечно-сосудистые катастрофы и патологии беременности.

 «В новом вертолете установлены дополнительные топливные баки, поэтому он может без дозаправки долететь до любой точки нашего большого региона. Техника способна взлетать практически в любую погоду благодаря двигателям повышенной мощности. Современный медицинский модуль позволяет врачам проводить реанимацию больных прямо на борту. Очень важно, что этот  вертолет будет использоваться исключительно для нужд медицины и позволит ежегодно спасать сотни жизней наших вологжан, которые раньше мы теряли из-за несвоевременной доставки пациентов к медучреждениям», - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

В 2017 году Вологодская область вошла в федеральный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ» и получила господдержку на развитие санавиации. С учетом регионального софинансирования, общий объем средств на закупку услуг по транспортировке экстренных больных вертолетом до 2019 года составит 315 млн. рублей. Благодаря этому количество эвакуированных пациентов возрастет в разы.

«Я благодарен руководству Министерства промышленности и торговли, а также Министерства здравоохранения, которые пошли нам навстречу и помогли заключить лизинговый контракт на поставку вертолета. Благодаря этому колоссальная стоимость техники – свыше 500 миллионов рублей – будет выплачиваться «Вологодским авиапредприятием» в течение десяти лет. Уже с завтрашнего дня вертолет будет использоваться для спасения жизней вологжан», - резюмировал Олег Кувшинников

Тэги: здравоохранение, санавиация
Фото с сайта правительства области
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