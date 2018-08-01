В Вологде кошка умирает в вентиляции жилого дома на улице Залинейной

01.08.2018 [Происшествия]

В доме №26а по улице Залинейной в Вологде в вентиляции застряла кошка. Сколько времени животное там находится без воды и еды, точно никто не знает, но заметили его еще 23 июля. Сегодня волонтеры попытаются его спасти.

Волонтер общества защиты животных "Велес" Ольга Клюквина рассказала, что один из жителей после долгого отсутствия 23 июля вернулся домой и услышал мяуканье в вентиляции:

- Жители начали обращаться в УК, МЧС с 24 числа. По сей день ничего не предпринято. Приходил сантехник - посмотрел в вентиляцию - кошку увидел. Сказал, что не достать и ушел. МЧС отказались, сказав, что это не их профиль. Кошка умирает в вентиляции с 23 числа. Даже нам никто не сообщил, что такая беда.

Волонтер Григорий Соколов, помогающий животным в подобных ситуациях, не в городе. Зоозащитники обратились за помощью к директору УК "Жилкомсервис" Олегу Пономареву и аварийно-спасательной службе.

- Мяуканье еще слышно. Сегодня 01.08 в 8:30 УК "Жилкомсервис" дали согласие на проведение работ аварийно-спасательной службе. Ее руководитель Олег Викторович Пономарев подтвердил, что работы по извлечению в ближайшее время будут согласованы. Команда спасателей сможет выехать к 14:00, чтобы провести демонтаж участка вентиляции для извлечения умирающего животного,- написала Ольга.

 

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