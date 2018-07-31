В Шекснинском районе разыскивают двух женщин, обокравших пенсионерку

Полиция Шекснинского района просит откликнуться водителя, подобравшего на дороге у деревни Княже двух попутчиц.

Как пишет районная газета "Звезда", 30 июля в деревне Бронниково появились две женщины якобы с целью продажи постельного белья. Одна из пожилых сельчанок была на грядках, когда заметила, как незнакомки вышли из ее дома. Дверь в дом была приперта палочкой. Сельчанка окликнула их, те предложили постельное белье, но женщина отказалась. После того, как они ушли, сельчанка заметила, что из дома пропали 18 тысяч рублей.

- Позвонила дочери в соседнюю деревню, та схватила велосипед и бросилась в погоню. Догнала и потребовала вернуть украденные деньги, припугнув полицией. Но вернули они ей только 15 тысяч рублей, - пишет "Звезда".

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Шекснинскому району просят откликнуться водителя автомашины, который около 14:50 подобрал на дороге у деревни Княже двух попутчиц.

Приметы: одна из женщин была одета в юбку белого цвета с маками и белую кофту, на голове платок, вторая - в розовые лосины и кофточку, солнцезащитные очки.

Телефон дежурной части: 8 (81751) 2-12-40.