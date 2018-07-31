В Вытегорском районе запретили посещение лесов из-за угрозы пожаров

В районах области с высоким классом пожарной опасности необходимо запретить жителям посещать леса, такое поручение главам муниципальных образований дал вчера на оперативном совещании глава региона Олег Кувшинников.

На сегодняшний день высокий - 4-й класс пожарной опасности установлен в Нюксенском и Вожегодском районах, 3-й класс - в Бабаевском, Белозерском, Устюженском, Череповецком, на остальной территории области установлен 2 класс пожарной опасности.

- К пятнице, по прогнозам ИСДМ-Рослесхоз - информационной системы дистанционного мониторинга, дополнительно установится 4-й класс в Устюженском, Череповецком районах и 3-й – в Вытегорском районе. В районах с 3-м и 4-м классами усилено патрулирование лесного фонда, - рассказал заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области Сергей Назаров.

Олег Кувшинников подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все, чтобы человеческий фактор не стал причиной новых пожаров - для этого необходимо усилить пеший и авиационной патруль.

За прошедшую неделю на территории области было зарегистрировано 2 лесных пожара - в Чагодощенском, Бабаевском районах. Накануне произошел еще один пожар - в Вытегорском районе. 30 июля там был введен особый противопожарный режим, и населению уже запрещен выход в леса.

Всего с начала пожароопасного сезона в Вологодской области произошло 18 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 7,3 га.

Специалисты рекомендуют в жаркую погоду отказаться от разведения в лесу костров, пала травы, курения. Недопустимо оставлять костер без присмотра или непотушенным. О возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.