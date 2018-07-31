В Вытегорском районе запретили посещение лесов из-за угрозы пожаров

31.07.2018 [Общество]

В районах области с высоким классом пожарной опасности необходимо запретить жителям посещать леса, такое поручение главам муниципальных образований дал вчера на оперативном совещании глава региона Олег Кувшинников.

На сегодняшний день высокий - 4-й класс пожарной опасности установлен в Нюксенском и Вожегодском районах, 3-й класс - в Бабаевском, Белозерском, Устюженском, Череповецком, на остальной территории области  установлен 2 класс пожарной опасности.

- К пятнице, по прогнозам ИСДМ-Рослесхоз - информационной системы дистанционного мониторинга, дополнительно установится 4-й класс в Устюженском, Череповецком районах и 3-й – в Вытегорском районе. В районах с 3-м и 4-м классами усилено патрулирование лесного фонда, - рассказал заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области Сергей Назаров.

Олег Кувшинников подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все, чтобы человеческий фактор не стал причиной новых пожаров - для этого необходимо усилить пеший и авиационной патруль.

За прошедшую неделю на территории области было зарегистрировано 2 лесных пожара - в Чагодощенском, Бабаевском районах. Накануне произошел еще один пожар - в Вытегорском районе. 30 июля там был введен особый противопожарный режим, и населению уже запрещен выход в леса.

Всего с начала пожароопасного сезона в Вологодской области произошло 18 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 7,3 га.

Специалисты рекомендуют в жаркую погоду отказаться от разведения в лесу костров, пала травы, курения. Недопустимо оставлять костер без присмотра или непотушенным. О возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

Тэги: лесные пожары
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов
«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы
В Вологде возле центра допобразования на улице Чернышевского вырыли большую металлическую чашу
Полиция проводит проверку в Вологодской областной филармонии
В Вологде КамАЗ насмерть сбил мужчину
В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам
В Вологде родители погибшего ребенка, перебегавшего дорогу на "красный", отсудили у водителя 400 тысяч рублей
В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась
28.07.2018 [Общество]

«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы

16583
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шекснинском районе разыскивают двух женщин, обокравших пенсионерку
В Вытегорском районе запретили посещение лесов из-за угрозы пожаров
Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны
В Череповце четырехлетний ребенок чуть не выпал из окна четвертого этажа
В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась
В парке Ветеранов пройдет фестиваль уличной музыки «Вологда-Live»
Евросоюз ввел санкции в отношении вологодского АО «ВАД» за строительство трассы «Таврида» в Крыму
 
28.07.2018 [Общество]

«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы

16583
0
31.07.2018 [БлогоVO]

Маниловщина со знаком плюс

171
0
31.07.2018 [Обзор Прессы]

Братская могила: в Вологде появится памятник отцу писателей-фантастов Стругацких

187
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика