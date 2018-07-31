Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны

В Грузии признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача признаны неконституционными. Соответствующее решение по иску членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили принял Конституционный суд страны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорится в постановлении суда. При этом отмечается, что запрет на потребление марихуаны - это действие, направленное против его оборота, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей.

Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы, пишет «Интерфакс».

"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", - говорится в постановлении суда.

В то же время Конституционный суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.