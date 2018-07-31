В Череповце четырехлетний ребенок чуть не выпал из окна четвертого этажа

31.07.2018 [Происшествия]

В Череповце предотвратили падение 4-х годовалого ребенка из окна. Инцидент произошел накануне в доме №29 по улице Беляева.

- В 15:55 позвонили врачи с поликлиники №2 и сообщили, что на четвертом этаже в доме напротив за москитной сеткой стоит маленький ребенок. Мы выехали на место. Там уже были пожарные. Они поднялись и позвонили в квартиру. Дверь открыла мать ребенка, которая пояснила, что мылась в душе, ребенок был один в комнате, окна все открыты из-за жары. С женщиной провели беседу. Ребенку года четыре,- рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

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