В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась

31.07.2018 [Происшествия]
В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась

В Вологде водитель вспыхнувшей «Хонды» покинул салон через окно дверцы машины.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, инцидент произошел сегодня в 10.50 на Пошехонское шоссе. По предварительным данным, перед въездом на кольцевой перекресток 23-летний водитель праворульной «Хонды Цивик» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль загорелся, водитель, спасаясь, вылез из машины через окно водительской двери.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: авто
Фото отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На митинге в Вологде начали сбор подписей за прекращение полномочий четырех депутатов-единороссов
«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы
В Вологде возле центра допобразования на улице Чернышевского вырыли большую металлическую чашу
Полиция проводит проверку в Вологодской областной филармонии
Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
В Вологде КамАЗ насмерть сбил мужчину
В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам
В Вологде родители погибшего ребенка, перебегавшего дорогу на "красный", отсудили у водителя 400 тысяч рублей
В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей
30.07.2018 [Общество]

Благотворительный фонд блогера Ильи Варламова объявил сбор средств на обновление дверей исторического дома в Вологде

802
0
27.07.2018 [Общество]

Новую школу в Охмыльцево в Вологде построят по проекту школы в Кирове

1359
1
26.07.2018 [Экономика]

В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам

5942
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась
В парке Ветеранов пройдет фестиваль уличной музыки «Вологда-Live»
Евросоюз ввел санкции в отношении вологодского АО «ВАД» за строительство трассы «Таврида» в Крыму
В Вологде загорелся аварийный деревянный дом на Набережной VI армии
Породистый козел, убежавший с фермы в Череповецком районе, сам вернулся домой
Череповчанин оборудовал криптоферму в однокомнатной квартире
В Сокольском районе "Пежо" сбил пешехода на "зебре": пострадавший умер в больнице
 
28.07.2018 [Общество]

«Давайте мы будем сейчас работать до 65 или 63 и сразу в гроб!». В Вологде прошел еще один митинг против пенсионной реформы

16389
0
31.07.2018 [БлогоVO]

Опасное соседство

254
0
31.07.2018 [Обзор Прессы]

Братская могила: в Вологде появится памятник отцу писателей-фантастов Стругацких

22
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика