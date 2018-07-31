В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась

В Вологде водитель вспыхнувшей «Хонды» покинул салон через окно дверцы машины.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, инцидент произошел сегодня в 10.50 на Пошехонское шоссе. По предварительным данным, перед въездом на кольцевой перекресток 23-летний водитель праворульной «Хонды Цивик» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль загорелся, водитель, спасаясь, вылез из машины через окно водительской двери.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.