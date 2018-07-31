В парке Ветеранов пройдет фестиваль уличной музыки «Вологда-Live»

31.07.2018 [Культура]

Фестиваль уличной музыки «Вологда-Live» пройдет в парке Ветеранов областной столицы 5 августа. В нем примут участие вологодские исполнительницы Мария Запольских, Инга Книжкина, Юлия Соловьёва, а также Иван Моторин и группа «Номер ветра».

Формат фестиваля предполагает открытый микрофон, поэтому, помимо заявленных артистов, на сцене может выступить любой желающий. Это могут быть как музыканты, так и поэты, танцоры. Чтобы выступить, необходимо заявиться в группе проекта. Также можно прямо во время фестиваля подойти к администратору или ведущему и сказать о своем желании выступить со сцены, сообщет cultinfo.ru.

Начало в 17:00.

Тэги: музыканты, творчество
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